На журналиста «Дождя» завели дело за двойное голосование. К нему домой пришла полиция

На журналиста «Дождя» Павла Лобкова завели административное дело по статье 5.22 КоАП («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня»). Об этом сообщила «Апология протеста».

Домой к Лобкову пришли шестеро сотрудников полиции, которые провели допрос. Журналист рассказал полицейским ту же информацию, что и в его сюжете, который вышел накануне.

Как отметил юрист «Дождя» Роман Мазаев, процессуального статуса (подозреваемого, обвиняемого или свидетеля) у Лобкова нет.

Накануне журналист смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции — дистанционно и на своем избирательном участке. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала его действия провокацией. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов пригрозил Лобкову административной или уголовной ответственностью.