«Mordechai»: послушайте очаровательный новый альбом Khruangbin

Техасская психоделическая соул-группа с тайским названием Khruangbin выпустила свой третий студийный альбом — «Mordechai», полный летних мечтательных песен.

«Работа над третьим альбомом шла очень тяжело. Зато теперь есть чувство, будто мы преодолели последнюю ступень, сформировались и теперь точно в деле. Но, кто знает, — может, это всегда так сложно?», — призналась в интервью NME вокалистка группы Лора Ли Очоа.

До этого Khruangbin выпустили три сингла с пластинки: «Time (You and I)», «So We Won’t Forget» и «Pelota». Все эти треки вышли вместе с сильными эмоциональными клипами.