«Mordechai»: послушайте очаровательный новый альбом Khruangbin

Техасская психоделическая соул-группа с тайским названием Khruangbin выпустила свой третий студийный альбом — «Mordechai», полный летних мечтательных песен.
«Работа над третьим альбомом шла очень тяжело. Зато теперь есть чувство, будто мы преодолели последнюю ступень, сформировались и теперь точно в деле. Но, кто знает, — может, это всегда так сложно?», — призналась в интервью NME вокалистка группы Лора Ли Очоа.
До этого Khruangbin выпустили три сингла с пластинки: «Time (You and I)», «So We Won’t Forget» и «Pelota». Все эти треки вышли вместе с сильными эмоциональными клипами.
Группа была основана в 2009 году и дебютировала с полноценным альбомом — «The Universe Smiles upon You» — в 2015-м, сразу завоевав признание критиков и слушателей. С тех пор музыканты выпустили пластинки «Con todo el mundo» (2018 год) и «Hasta el cielo» (2019 год).