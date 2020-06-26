У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

У актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ, сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев. Медицинская помощь Ефремову, судя по всему, не потребовалась.

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — рассказал адвокат. Дочь Ефремова позже подтвердила в инстаграме, что утром ее отцу стало лучше, и он «держится».

Пашаев особо отметил, что приступ у актера случился накануне годовщины смерти его матери 25 июня, из‑за чего тот якобы даже отказался просить следователя посетить ее могилу — сейчас актер находится под подпиской о невыезде из‑за смертельной автоаварии, которую он устроил в пьяном состоянии.

Актер Михаил Ефремов стал виновником аварии 8 июня 2020 года — он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер почти не пострадал, но водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

В крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.