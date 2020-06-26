ВОЗ предупредила о новой вспышке коронавируса в Европе

В Европе впервые за несколько месяцев начало расти число новых заражений коронавирусом, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене (запись его выступления доступна в фейсбуке).

«Регион продолжает регистрировать почти 20 тыс. новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев», — рассказал Клюге.

Уточняется, что за последние две недели все больше случаев регистрируют сразу в 30 странах, причем в 11 из них вспышка достаточно сильная. Отреагировать на новую вспышку коронавируса успели в Германии, Испании, Польше и Израиле.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились уже более 9,6 млн человек, хотя почти половина из них вылечилась от него. Тем не менее 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Россия находится на третьем месте по числу заражений (613 тыс.), на первом — США (2,4 млн), на втором — Бразилия (1,2 млн).