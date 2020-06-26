Защита Кирилла Серебренникова будет обжаловать приговор

Защита художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова намерена обжаловать приговор. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Дмитрия Харитонова.

«Мы будем подавать апелляцию, но для того, чтобы мы понимали, что писать, нам нужен приговор. Для меня приемлемым приговором был бы оправдательный», — заявил Харитонов.

Защита другого фигуранта дела Алексея Малобродского тоже собирается обжаловать приговор. Адвокат, представляющий Юрия Итина, рассказал РИА «Новости», что подумает над обжалованием, когда получит материалы дела.

Ранее 26 июня Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела «Седьмой студии». Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока и штраф 800 тыс. рублей. Юрию Итину назначили 3 года условно и штраф 200 тыс. рублей, Алексею Малобродскому — 2 года условно и штраф 300 тыс. рублей (обоим запретили занимать должности в учреждениях культуры). Софья Апфельбаум получила штраф 100 тыс. рублей, но ее освободили от его уплаты.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их обвинили в хищении 133 млн бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».