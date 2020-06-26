Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» приговорили к условным срокам

Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела «Седьмой студии», пишет «Медиазона» из зала суда.
Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока, штраф 800 тыс. рублей, он также должен встать на учет и не менять место жительства.
Юрий Итин получил 3 года условно и штраф в 200 тыс. рублей, Алексей Малобродский — 2 года условно и штраф 300 тыс. рублей. Им обоим запретили занимать должности в учреждениях культуры. Софья Апфельбаум получила штраф 100 тыс. рублей, но ее освободили от его уплаты.
Суд постановил, что подсудимые действовали организованной группой с «заранее сформированным корыстным умыслом на хищение средств», злоупотребляли служебным положением и обманывали Министерство культуры. Серебренников, Малобродский и Итин также должны возместить ведомству 129 млн рублей.
С самого утра у здания суда собралась многочисленная толпа людей, желающих поддержать фигурантов дела. В течение двух лет, пока длился судебный процесс, многие были уверены в невиновности подсудимых, у Министерства культуры просили отозвать иск деятели искусства (о недавних акциях или обращениях вы можете прочитать, например, здесь и здесь), соответствующее открытое письмо подписали почти 4000 человек.
Также к зданию суда подошли несколько девушек в футболках с надписями «Обнал — украл. Вор должен сидеть в тюрьме» и портретом музыканта Владимира Высоцкого. По словам очевидцев, девушки не смогли ответить на уточняющие вопросы и о деталях дела ничего не слышали.
Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.
Их обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело. Не так давно была проведена третья экспертиза по делу, она подтвердила хищения (предыдущие экспертизы факт растраты опровергли). Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» к ее результатам.
Для руководителя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова обвинение запросило шесть лет лишения свободы. В своем последнем слове после прений Серебренников размышлял об искусстве и правде.