Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» приговорили к условным срокам

Мещанский районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела «Седьмой студии», пишет «Медиазона» из зала суда.

Кирилл Серебренников получил 3 года условно, 3 года испытательного срока, штраф 800 тыс. рублей, он также должен встать на учет и не менять место жительства.

Юрий Итин получил 3 года условно и штраф в 200 тыс. рублей, Алексей Малобродский — 2 года условно и штраф 300 тыс. рублей. Им обоим запретили занимать должности в учреждениях культуры. Софья Апфельбаум получила штраф 100 тыс. рублей, но ее освободили от его уплаты.

Суд постановил, что подсудимые действовали организованной группой с «заранее сформированным корыстным умыслом на хищение средств», злоупотребляли служебным положением и обманывали Министерство культуры. Серебренников, Малобродский и Итин также должны возместить ведомству 129 млн рублей.

С самого утра у здания суда собралась многочисленная толпа людей, желающих поддержать фигурантов дела. В течение двух лет, пока длился судебный процесс, многие были уверены в невиновности подсудимых, у Министерства культуры просили отозвать иск деятели искусства (о недавних акциях или обращениях вы можете прочитать, например, здесь и здесь), соответствующее открытое письмо подписали почти 4000 человек.