Feduk выпустил макси-сингл «Останься» и показал клип на один из новых треков

Российский рэпер Feduk выпустил макси-сингл «Останься». В него вошло три трека, включая заглавный «Останься», его оригинальную версию с долгим вступлением и медленный хип-хоп-трек «Друзья».
«Останься» записан вместе с продюсером BMB SpaceKid, ранее работавшим с американским рэпером Dr. Dre и битмейкером DJ Premier.
«Каждый персонаж в этой «театральной» жизни по-своему уникален. Будь это успешный бизнесмен или хулиган, простой заводской работяга или академик. Неважно. Самое большое счастье и удовольствие получаешь от того, насколько человек рядом с тобой настоящий. И бывает даже по-доброму завидно, что человек остается собой, несмотря на привязку к каким‑то нормам общества. Больше всего меня притягивает в людях эта их «настоящность», — описал трек Feduk.
Послушать макси-сингл можно на Apple Music, «Яндекс.Музыке» и в «ВКонтакте».
Одновременно с макси-синглом Feduk опубликовал клип на песню «Останься». Главную роль в нем исполнил актер Юрий Борисов («Бык» Акопова, «Хрусталь» Жук, «Елена» Звягинцева), режиссерами выступили Роман Ким и Миша Семичев из команды Fast Foxes.
Последний полноформатный альбом Feduk — «More Love» — вышел в ноябре 2018 года. В прошлом августе артист представил клип на песню «Billy Jean», записанную с российским рэпером Obladaet. А в апреле этого года Feduk отметился совместным синглом с португальским рэпером Mishlawi.