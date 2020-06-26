Feduk выпустил макси-сингл «Останься» и показал клип на один из новых треков

Российский рэпер Feduk выпустил макси-сингл «Останься». В него вошло три трека, включая заглавный «Останься», его оригинальную версию с долгим вступлением и медленный хип-хоп-трек «Друзья».

«Останься» записан вместе с продюсером BMB SpaceKid, ранее работавшим с американским рэпером Dr. Dre и битмейкером DJ Premier.

«Каждый персонаж в этой «театральной» жизни по-своему уникален. Будь это успешный бизнесмен или хулиган, простой заводской работяга или академик. Неважно. Самое большое счастье и удовольствие получаешь от того, насколько человек рядом с тобой настоящий. И бывает даже по-доброму завидно, что человек остается собой, несмотря на привязку к каким‑то нормам общества. Больше всего меня притягивает в людях эта их «настоящность», — описал трек Feduk.

Послушать макси-сингл можно на Apple Music, «Яндекс.Музыке» и в «ВКонтакте».