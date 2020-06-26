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Джесси Уэйр выпустила новый альбом «What’s Your Pleasure?»

Сегодня в 11:51

Британская певица Джесси Уэйр выпустила свой четвертый студийный альбом «What’s Your Pleasure?». Изначально альбом должен был выйти 19 июня, однако певица перенесла выход на неделю, потому что в этот день в США празднуется День освобождения от рабства.

В «What’s Your Pleasure?» вошли 12 треков, часть их которых посвящены американской певице Донне Саммер, одной из главных звезд диско 70-х годов. Эти стробоскопические мотивы можно узнать в открывающем альбом сингле «Spotlight», заглавном «I Feel Love» и «Pleasure». Однако в основе альбома все равно лежит легкий поп с элементами диско, который и привлекает поклонников Джесси Уэйр с момента выхода первого альбома «Devotion» в 2012 году.

Послушать альбом можно также в «Яндекс.Музыке» и во «ВКонтакте».

В конце мая певица уже выпустила клип на трек «Save a Kiss» с этого же альбома. В нем снялись 14 фанатов Джэсси Уэйр, которые станцевали под этот сингл у себя дома.

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