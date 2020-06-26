Джесси Уэйр выпустила новый альбом «What’s Your Pleasure?»

Британская певица Джесси Уэйр выпустила свой четвертый студийный альбом «What’s Your Pleasure?». Изначально альбом должен был выйти 19 июня, однако певица перенесла выход на неделю, потому что в этот день в США празднуется День освобождения от рабства.

В «What’s Your Pleasure?» вошли 12 треков, часть их которых посвящены американской певице Донне Саммер, одной из главных звезд диско 70-х годов. Эти стробоскопические мотивы можно узнать в открывающем альбом сингле «Spotlight», заглавном «I Feel Love» и «Pleasure». Однако в основе альбома все равно лежит легкий поп с элементами диско, который и привлекает поклонников Джесси Уэйр с момента выхода первого альбома «Devotion» в 2012 году.