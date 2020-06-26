На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову составят второй протокол о пропаганде гомосексуализма

Полиция решила составить второй протокол о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову. Об этом Цветкова сообщила на своей странице в фейсбуке.

Поводом для составления протокола стала картинка с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи», которую активистка опубликовала в августе 2019 года в «ВКонтакте». Цветкову вызвали в подразделение по делам несовершеннолетних. Протокол планируют составить 2 июля.

«Там нарисована пара однополая с детьми. Она была нарисована в поддержку случая, когда на пару с усыновленными детьми заводили дело, и они убегали из страны экстренно. Детей у них хотели отобрать, поэтому была всероссийская акция в поддержку семей», — пояснила активистка содержание картинки «МБХ медиа».

Цветковой грозит уже второй штраф на 50 тыс. рублей. Предыдущий суд выписал в декабре прошлого года из‑за личной страницы активистки в «ВКонтакте» и пабликов «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+».

Недавно художнице и активистке Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».

Осенью на Цветкову завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии. С ноября она находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отправил ее под подписку о невыезде.

27 июня в центре Центр Вознесенского пройдет акция в поддержку художницы. В 12 часов начнется поэтический онлайн-марафон, а в 16 часов стартует дискуссия о свободе художника и табуированности изображений женского тела. В защиту Цветковой ролик записала Элиф Батуман, авторка книг «Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают» и «Идиот» и финалистка Пулитцеровской премии.