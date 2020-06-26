Минкульт не хочет повторения дел, подобных делу «Седьмой студии». Для этого разработан законопроект

Министерство культуры разработало законопроект, который предлагает разделить сферы управления театром между директором и художественным руководителем. Об этом заявила глава Минкульта Ольга Любимова, передает «Эхо Москвы».

Согласно проекту закона, учредитель сможет заключить договор не только с худруком, но и с директором театра, который будет в том числе отвечать за управление финансами. Это, по мнению Любимовой, позволит не допустить «трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасаются с деньгами, сметами».

Сейчас по закону у театра один руководитель, который, помимо творческих вопросов, зачастую занимается и менеджментом. Предложенный законопроект одобрен российскими профсоюзами и проходит процедуру согласования, отметила министр.

Любимова назвала Минкульт пострадавшей стороной в деле «Седьмой студии». По ее словам, речь идет о причинении крупного ущерба государству. До возбуждения уголовного дела у министерства не было претензий к Кириллу Серебренникову, заявила она в суде.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года (подробнее о нем вы можете прочитать в материале «Афиши Daily»). Его фигурантами стали режиссер Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Их обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело. Не так давно была проведена третья экспертиза по делу, она подтвердила хищения (предыдущие экспертизы факт растраты опровергли). Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» к ее результатам.

Для руководителя «Седьмой студии», режиссера Кирилла Серебренникова обвинение запросило шесть лет лишения свободы. В своем последнем слове после прений Серебренников размышлял об искусстве и правде.