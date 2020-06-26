Студия Лебедева разработала нейросеть, которая год выполняла заказы. Клиенты думали, что это человек

Дизайн-студия Артемия Лебедева заявила о разработке нейросети, которая больше года выполняла коммерческие проекты.

Искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника — ему создали страницу с портфолио и фотографией. Назвали ИИ Николаем Ироновым, а его образ синтезировали на основе фотографий всех сотрудников студии.

За время работы Иронов успел выполнить более 20 заказов для блогеров, баров, приложений и продуктов массового потребления. Как утверждает студия, никто из заказчиков не знал, что их логотипы созданы алгоритмом.

Сейчас творчество ИИ украшает вывески заведений в нескольких городах России, фирменную продукцию и множество роликов на ютьюбе. Среди известных работ Иронова — первая версия логотипа шоу «Пора валить» Руслана Усачева и логотип блогера Юрия Хованского. Полное портфолио нейросети можно посмотреть здесь.

«Дизайнеры, даже самые смелые и прогрессивные, ориентируются на удачные работы коллег, на жюри международных премий и на собственный опыт. Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого. Он открывает такие приемы, которые никогда не придумал бы ни один человек. Он способен создавать действительно новое, предлагая удивительно смелые и неожиданные идеи», — заявили в студии Лебедева.

Недавно студия представила логотип Беларуси, который выполнен в виде щита в цветах национального флага. На нем располагаются два трактора, васильки, морда кота и, конечно, клубень картофеля в центре.