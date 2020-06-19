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Вышел новый альбом Боба Дилана, умер Иэн Холм и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:57

В России за сутки выявили 7972 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране за время пандемии коронавирусом заразились более 569 тыс. человек.

Больше сотни магазинов и кафе в центре Москвы не открылись после карантина. При этом средний чек в московских ресторанах удвоился за первые дни работы.

ВЦИОМ провел опрос о голосовании по поправкам к Конституции. Почти половина респондентов отметила, что не верит в его честность.

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в Центр по противодействию экстремизму для дачи показаний. Ранее он написал репортаж о готовящихся фальсификациях на голосовании по поправкам к Конституции, после этого в редакцию «Дождя» приходила полиция.

В возрасте 88 лет умер британский актер Иэн Холм. В последние годы жизни он страдал от болезни Паркинсона. Холм более всего известен по роли Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин Колец».

В Лос-Анджелесе в возрасте 55 лет скончался испанский писатель Карлос Руис Сафон. Последние два года он боролся с раком.

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, утвержденный на пост несколько дней назад, запретил публиковать колонку об агитации российских властей за поправки в Конституцию. Автор публикации уверен, что это именно из‑за тематики материала, а не качества самого текста.

В новых сериях «Ну, погоди!» Волк бросит курить. По мнению их создателей, в прошлом веке эта привычка помогала создавать характер персонажа, теперь — нет.

Русский музей начал продажу защитных масок с принтами, созданными по мотивам творчества художника Константина Малевича. Есть две версии масок — черного и белого цветов.

Вышел трейлер хоррора «Кто не спрятался» с Дэном Стивенсом в одной из главных ролей. Это первая режиссерская работа Дейва Франко.

Anderson .Paak опубликовал клип на трек «Lockdown», приуроченный к празднованию запрета рабства в США, Thrill Pill выпустил лонгплей «Московские хроники», а Боб Дилан поделился новым — 39-м по счету — альбомом «Rough and Rowdy Ways».

Постоянные посетители Beat Film Festival рассказали о своих планах на лето. Фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа офлайн и онлайн.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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CloudMe (онлайн-трансляция)
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Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
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The Concertgebouworkest. Семен Бычков (онлайн-трансляция)
Главный нидерландский оркестр с лайв-меланхолией Чайковского
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Йога-тур: Архитектура тела (онлайн-трансляция)
Если мы не идем на йога-тур, то йога-тур идет к нам

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