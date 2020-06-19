Журналиста «Дождя» вызвали в центр «Э» после репортажа о покупке голосов за изменение Конституции

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») Москвы после репортажа о фальсификациях при подготовке голосования по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «Интерфакс».

Баева вызвали для дачи показаний, уточняет агентство. В каком статусе находится журналист, «Интерфакс» не уточняет.

В ночь на 18 июня в квартиру к корреспонденту пришли четыре мужчины, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, — они хотели поговорить с Антоном Баевым о его статье о возможных готовящихся фальсификациях на голосовании по поправкам к Конституции с помощью незарегистрированных сим-карт.

В своем репортаже Баев рассказал, что некие люди занимаются раздачей сим-карт для фальсификаций на электронном голосовании по поправкам. Журналисту отправили 25 сим-карт и таблицу с личными данными московских пенсионеров — все это следовало использовать для регистрации аккаунтов на сайте mos.ru и участия в голосовании по поправкам.