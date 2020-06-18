Постоянные посетители фестиваля, который в этом году пройдет в конце июля, делятся ожиданиями от летних месяцев в Москве.

Пандемия заставила всех изменить планы, и Beat Film Festival не стал исключением: он пройдет с 21 июля по 2 августа офлайн и онлайн. Во время самоизоляции команда фестиваля показывала зрителям лучшие современные документальные фильмы онлайн и готовила мерч: шесть моделей футболок, дизайн которых вдохновлен плакатами Beat прошлых лет. Три из них отсылают к дизайну постеров 2017 года, когда зрители фестиваля смотрели фильмы «Когда я думаю о Германии ночью», «Рейв в Иране», «Дэвид Боуи: Последние пять лет». Еще две — к плакатам, представляющим героев программы 2018 года, которыми стали режиссер Аньес Варда и художник Жан-Мишель Баския. Последняя, особенная модель посвящена десятилетнему юбилею фестиваля в 2019 году. На ней — сердце c постера самого первого Beat Film Festival. Главные лица Москвы — Артем Темиров, Саша Сколков, Даша Сонькина, Федор Елютин, Варя Краминова, Наташа Климчук, Саша Мадемуазель, Василий Зоркий — примерили новые «старые» футболки Beat и рассказали о том, что будут делать летом.

Даша Сонькина основательница кейтеринговой компании «Дашины пирожки»

Я очень люблю Москву летом и считаю, что в это время здесь классно жить. Мечтаю просто гулять по переулкам, очень люблю район Китай-города, маленькие дворики и странные здания. Я дикий фанат парка «Горки», самое прекрасное — поваляться днем на склоне с книжкой и отключенным телефоном между рабочими встречами, а вечером взять вина и сыра в магазинчике на Хитровской площади, посидеть там же с подругой и поболтать о том о сем. Обожаю! Я люблю московский летний вайб, когда, проходя мимо домов в центре, слышишь из открытых окон, как люди звенят столовыми приборами, садясь обедать. Это очень камерная и классная история, обожаю звуки и запахи московской жизни.

Мне не хватает одиночества — или даже одиночества среди людей: работать с ноутбуком в кафе и чтобы никто меня не трогал. Еще мы собираемся открывать кафе: у нас затянулся ремонт, но я надеюсь, что он в какой‑то момент подойдет к концу. И хочется туда приглашать знакомых, общаться и обниматься при встрече. Чтобы все стало проще, чтобы можно было жить как раньше.

Наташа Климчук соосновательница иллюстраторского агентства Bang! Bang!

Человек, увы и ура, способен привыкнуть к любым условиям — цитируя Мильтона, «разум может создать себе рай из ада и ад из рая». За карантин, думаю, не я одна пережила гамму эмоций — от «тигра в клетке» до наслаждения от пребывания с семьей в лучшем на земле городе и обратно. Прогуливаясь иногда вдоль Песчаных улиц Сокола, общаясь часами в наушниках с друзьями, ловила себя на том, что, по сути, счастлива, а иногда — что мою грусть сейчас разделяет все человечество. Многие близкие друзья живут не в Москве, и, конечно, очень хочется скорее обняться. Вижу, как в ожидании встреч наше общение становится глубже с помощью вдумчивых писем, внимания друг к другу. Мне повезло заниматься любимым делом, я окружена интересными людьми — решение делать онлайн школу дизайна было правильным, мало что изменилось в моей работе. Но очень-очень жду возможность увидеть сотрудников и студентов офлайн-интенсивов.

Артем Темиров соучредитель Кофейного кооператива «Черный»

Для меня Москву любимым городом делают люди. Мне нравится видеть, когда они вместе, когда они радуются и помогают друг другу. Мне очень хочется, чтобы кофейня снова наполнилась жизнью, — пусть в масках и на дистанции в 1,5 метра, но люди могли бы видеть друг друга, пить кофе и радоваться, что жизнь продолжается. Но еще больше мне хочется, чтобы наша история с «Московским кооперативом», которую мы затеяли вместе с «Делай культуру» и «Мхом», превратилась в полноценный продуктовый кооператив, существующий как волонтерский проект, в котором труд продавцов и складских работников выполняют сами покупатели-участники. Мне хочется развивать наше сообщество и создавать для всех его участников возможность делать что‑то сообща, подтверждая тезис, что прибыль и личная выгода — не единственная мотивация.

Саша Сколков совладелец парусной школы «Сила ветра»

Как бы банально это ни звучало, но последние несколько лет для меня Москва так или иначе связана с работой. А она состоит в том, чтобы внедрять яхтинг и парусную культуру в жизнь города, менять ощущение горожан, показывать, что в Москве есть большие водные пространства, где можно ходить под парусом. Парусная культура — это ведь не только для жителей Лос-Анджелеса или Барселоны, но и в том числе для москвичей. Поэтому хочется выйти не просто свободно погулять, а именно на парусные тренировки. Хочется к нам, в Строгино, — там много природы, солнца, и есть ощущение, что это какая‑то совсем другая Москва.

Варя Краминова вокалистка группы «Хадн дадн»

В самоизоляцию я прежде всего мечтала о прогулке с родителями, потому что за три месяца мы виделись всего два раза. Причем обе встречи проходили в дверном проеме — мы так даже праздновали мамин день рождения. Собираюсь летом много гулять по старой Москве на закате, потому что нет ничего лучше, чем заходить во дворики и открывать новые парки. Обязательно пойду в парк рядом с метро «Динамо». Еще очень хочется дать большой живой концерт, грандиозный, но, я думаю, это еще не скоро случится. Большая прогулка с друзьями — может быть, на лодках. И увидеть бабушку: прийти к ней в гости, полежать на ковре, попить чая с печеньем. Мы с ней последний раз тоже встречались в дверном проеме — там я ей объясняла, как пользоваться телефоном.

Саша Мадемуазель фотограф

Я всегда говорю, что у меня роман с Москвой. Ничто меня так не радует, как прогулки по городу, особенно сейчас, когда рассвет начинается в 3.30 и все дома залиты розовым светом. Я очень жду своего дня рождения — потому что это ровно тот день, с которого начнут работать бары, по которым я скучала и в которых можно встретить старых друзей. В первую очередь пойду в бар «Голова».

Василий Зоркий музыкант и продюсер

Я совершенно не привязан к местам и легко мог бы жить где угодно, но очень привязан к людям. Поэтому для меня Москва — это исключительно люди, которых я люблю, и площадка, на которой мы можем видеться, делать что‑то вместе. Я всегда представлял себе город как сеть маршрутов от одного человека к другому, и с карантином это чувство только усилилось. Город для меня — это такая карта, на которой существует только то, что я себе в каком‑то смысле присвоил, сделал частью своей жизни. Я приезжаю куда‑то и сразу создаю себе сеть перемещений: знакомлюсь с продавцами, нахожу места, которые мне нравятся, и хожу туда потом все время. Так же и моя Москва — это несколько кинотеатров, квартиры друзей, корейский ресторан, район около Чистых прудов, «Маяк», Noor, «Дом 12», Никитские ворота и Екатерининский парк, какие‑то вещи, с которыми меня связывают очень конкретные люди и живые воспоминания.

Федор Елютин импресарио и создатель проектов Remote Moscow

Я буду играть на гитаре и поеду на дачу. В целом все. А про работу — наш рынок грохнулся. Мы не знаем, что будет дальше. Будем наблюдать.

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