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Волк в новых сериях «Ну, погоди!» бросит курить

Илья Голубев
Сегодня в 18:38

В грядущем перезапуске мультсериала «Ну, погоди!» один из его главных героев (Волк) бросит курить, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«В тех сериях, по которым сейчас придумываются сюжеты, Волк не курит вообще ничего. Дело не в самом курении, а в том, какую информацию о персонаже мы сообщаем через курение <…> Сами зрители будут по-другому оценивать курение Волка вейпа, сигареты, трубки и прочее. Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие‑то совершенно другие символы», — объяснил Машковцев.

По его мнению, образ Волка будет «искажен», если он будет курить, — когда выходили серии оригинального мультсериала 50 лет назад, эта привычка помогала создавать характер персонажа, теперь же она не играет такой роли, как раньше.

Накануне «Союзмультфильм» показал новых персонажей перезапуска «Ну, погоди!» — спортивный барсук Тим, умный ежик Шу и жизнерадостная косуля Уля. Персонажей придумал партнер перезапуска мультсериала — горный курорт «Роза Хутор» в Сочи. Каким образом они вписываются в концепцию вечной погони Волка за Зайцем, студия не уточнила.

Перезапуск «Ну, погоди!» «в формате квази-3D» запланирован на конец этого лета, первый сезон будет состоять из 26 серий по 7 минут, он приурочен к 50-летию оригинального мультфильма. В начале июня в сети появился обновленный образ Волка.

Первый выпуск «Ну, погоди!» о безуспешных попытках Волка поймать Зайца увидел свет 6 мая 1969 года. Режиссер — Вячеслав Котеночкин, роль Волка озвучивал Анатолий Папанов, зайца — Клара Румянцева. В основу всей серии лег «нулевой» эпизод, показанный в альманахе «Веселая карусель» (на новые выпуски которой Минкульт уже выделил деньги). О перезапуске «Ну, погоди!» и других классических работ «Союзмультфильма» стало известно еще в феврале.

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