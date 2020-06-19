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Главред «Ведомостей» запретил публиковать статью про агитацию властей за поправки

Семён Гудошников
Сегодня в 16:55

Журналист «Ведомостей» Владимир Рувинский заявил, что главред газеты — Андрей Шмаров — запретил ему опубликовать редакционную колонку. По словам Рувинского, это первый подобный случай за три года его работы в издании.

Неопубликованный в газете материал касается агитации за поправки в Конституцию, которую российские власти проводят во всех регионах страны. Журналист уверен, что материал не прошел цензуру главреда именно из‑за темы, а не из‑за качества письма. В итоге он выложил материал у себя в фейсбуке.

Статья Рувинского основана на данных движения в защиту прав избирателей «Голос». Они выявили нарушения закона о голосовании примерно в 50 регионах. Власти активно агитируют за поправки, хотя, по заявлению ЦИК, о них можно только информировать. Кроме того, в статье говорится о принуждении бюджетников к участию в плебисците и полицейском прессинге противников голосования.

«Административная мобилизация, прессинг и фальсификации на выборах в России в целом нередки. Особый закон должен был дополнительно гарантировать результат. Но бесконечная агитация и спешка свидетельствуют, что Кремль не уверен в будущем, а возможно, видит и снижение лояльности», — заявляет в материале Рувинский.

Это не первый случай, когда новый главред «Ведомостей» редактирует или не допускает к публикации статьи журналистов. В частности, он менял заголовок материала о «Роснефти» на прямо противоположный, не уведомив об этом автора, и удалял колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Пару дней назад Шмаров запретил публиковать в газете и на ее сайте статьи без согласования с ним или уполномоченными им сотрудниками.

15 июня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» утвердил Андрея Шмарова на посту главреда «Ведомостей» (до этого более двух месяцев был и. о.). Журналисты не раз критически отзывались о Шмарове и предлагали на пост главреда свою кандидатуру — руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину. После назначения Шмарова газету покинули все пять замов главреда, шеф-редактор и корреспондент отдела «Экономика». Редакция отдела «Потребительский рынок» в полном составе объявила, что ищет новую работу.

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