Русский музей начал продажи защитных масок с принтами по мотивам картин Малевича

Русский музей начал продажу защитных масок с принтами, созданными по мотивам творчества художника Константина Малевича. Об этом говорится в сообщении музея.
В продажу поступили две версии масок — черного и белого цветов. На обоих в стиле Малевича изображен человек, слева от которого находится надпись «Держи дистанцию».
Маски созданы Русским музеем совместно с петербургским брендом Razgulyaev × Blagonravova. Верхний слой масок выполнен из дышащего хлопка, внутри — фильтр из медицинской ткани, и последний слой, прилегающий к лицу, сделан из натурального тонкого хлопка.
Сувенирные маски можно купить через маркетплейс «Юла», их стоимость составляет 400 рублей за штуку.
Ранее Третьяковская галерея и Музей изобразительных искусств имени Пушкина назвали даты своего открытия для посетителей: они начнут работу 16 июня и 10 июля соответственно.