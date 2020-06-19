Русский музей начал продажи защитных масок с принтами по мотивам картин Малевича

Русский музей начал продажу защитных масок с принтами, созданными по мотивам творчества художника Константина Малевича. Об этом говорится в сообщении музея.

В продажу поступили две версии масок — черного и белого цветов. На обоих в стиле Малевича изображен человек, слева от которого находится надпись «Держи дистанцию».

Маски созданы Русским музеем совместно с петербургским брендом Razgulyaev × Blagonravova. Верхний слой масок выполнен из дышащего хлопка, внутри — фильтр из медицинской ткани, и последний слой, прилегающий к лицу, сделан из натурального тонкого хлопка.