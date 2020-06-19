Anderson .Paak проникновенно читает о протестах в своем новом клипе «Lockdown»

Трек также посвящен массовым протестам против расизма и жестокости полицейских в США, причем у версии для видео есть куплет, которого нет в студийной записи, а заканчивается он логотипом движения Black Lives Matter. Это и послание для всех неравнодушных: рэпер призывает жертвовать деньги в его фонд .Paak House, который помогает задержанным протестующим афроамериканцам в Лос-Анджелесе, Атланте и Олбани.

Режиссером клипа выступил Дейв Мейерс , в видео кроме Anderson .Paak снялись другие артисты. Рэперы ужинают после акции протеста, Anderson .Paak возвращается домой, где играет на пианино, чем случайно будит своего сына, и уже вместе с ним сидит на диване (на глазах музыканта заметны слезы).

В США несколько недель продолжаются протесты и беспорядки — они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. В десятках городов вводили комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале, а мнение политолога, близко знакомого с внутренней политикой США — здесь.

Последний на данный момент сольный альбом Anderson .Paak «Ventura» вышел год назад.