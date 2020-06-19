В России за сутки выявили 7972 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 7972 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве и Московской области, Ханты-Мансийском АО, Свердловской области и Петербурге.
Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 10 443 человек. За все время выздоровели более 324 426 пациентов с COVID-19. За сутки умер 181 человек. За все время — 7841 человек. Всего в стране зафиксировано 569 063 заболевших.
В мире, по данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом заразились почти 8,5 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (2,2 млн случаев), на втором — Бразилия (978 тыс. случаев), Россия — третья.