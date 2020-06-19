В России за сутки выявили 7972 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 7972 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве и Московской области, Ханты-Мансийском АО, Свердловской области и Петербурге.