Средний чек в московских ресторанах удвоился за первые дни работы

За первые два дня после открытия московские рестораны увеличили средний чек на 86% — до 1645 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Объем продаж в ресторанах вырос в денежном выражении почти втрое за неделю (на 190%), однако за год сократился на 37%.

В кафе, ресторанах и сервисах доставки число покупок в первый день открытия летников вырос на 27% по сравнению с прошлой неделей, приводит РБК данные аналитиков лаборатории «Сберданные». Однако по сравнению с тем же днем прошлого года показатель упал на 45%.

Летные веранды кафе открылись в Москве 16 июня. В этот же день в столице заработали библиотеки, музеи и зоопарки. По словам мэра Сергея Собянина, заведения без летних веранд возможно откроются уже 23 июня, если эпидемиологическая ситуация позволит. Оставшиеся ограничения, отмечал градоначальник, не снимут раньше середины июля.