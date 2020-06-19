В Лос-Анджелесе в возрасте 55 лет скончался испанский писатель Карлос Руис Сафон. В последние два года писатель боролся с раком, пишет The Independent.

Наибольшую известность Сафону принес бестселлер «Тень ветра». Другие его романы — «Игра ангела», «Узник неба», «Владыка тумана», «Марина», «Лабиринт призраков» и «Сентябрьские огни». Работы писателя переведены более чем на 40 языков и распроданы общим тиражом в 38 млн экземпляров.

«Афиша» не раз включала произведения испанца в списки книг недели. Здесь, например, можно прочитать про его роман «Владыка тумана», а здесь — про «Узника неба».