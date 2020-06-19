Почти половина россиян не верят в честное голосование по поправкам в Конституцию

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования того, как относятся россияне к предстоящим выборам по поправкам в Конституцию. Опрос показал, что почти половина респондентов не верят в честное голосование.

Четверть опрошенных сказали, что не будут доверять результатам. Еще 24% считают, что в ходе голосования случатся подтасовки на местах. И только 42% россиян уверены в достоверности выборов.

При этом, по мнению 66% респондентов, меры санитарной безопасности на выборах достаточные, а по мнению 14% — даже избыточные. Недостаточными их считают 11% опрошенных.

Кроме того, исследование включало вопросы о работе ЦИК. Каждый пятый россиянин заявил, что не считает роль ЦИК в обеспечении избирательных прав значительной. 12% граждан вообще не знают о существовании центральной избирательной комиссии.

Две трети россиян считают, что ЦИК хорошо справляется со своими задачами: информировании о выборах и их организацией. 43% респондентов отметили, что хорошо относятся к главе ЦИК Элле Памфиловой, а негативно — 19% опрошенных.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными, например обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.