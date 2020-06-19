Испорченный уик-энд в трейлере хоррора «Кто не спрятался»

Кинокомпания IFC Films выпустила трейлер хоррора и триллера «Кто не спрятался», премьера которого в России запланирована на 30 июля.

Фильм расскажет о двух парах молодых людей, арендовавших на уик-энд чудесный уединенный дом на берегу океана. Вот только вскоре выясняется, что дом оборудован множеством скрытых камер, а герои оказываются частью какой‑то жуткой игры.