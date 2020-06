Боб Дилан выпустил новый альбом

Боб Дилан , легендарный фолк-музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе, выпустил новый альбом «Rough and Rowdy Ways». Это его 39-й альбом по счету и первый за восемь лет с новыми песнями.

Pitchfork назвал «Rough and Rowdy Ways» великолепной и дотошной записью, поставив ей 9 баллов из 10. По замечанию The New York Times, новые песни пронизаны биографией, теологией и мифами Дилана, а сам музыкант в них одновременно подводит итоги и язвительно усмехается.

Боб Дилан — один из самых влиятельных музыкантов XX века, представитель поколения контркультуры, чьи работы вдохновляли поколения исполнителей. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на 1-е место в топ-100 величайших артистов всех времен, так же поступил и журнал Blender, поместив его на верхнюю строчку списка 50 рок-гениев.

В 2016 году Бобу Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».