В центре Москвы после карантина закрылось больше сотни магазинов и кафе

Больше сотни магазинов и кафе в центре Москвы не открылись после карантина. Больше всего закрывшихся точек были расположены на Садовом кольце и на Арбате, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «2ГИС».

Аналитики сервиса исследовали более 2500 магазинов, расположенных на 18 центральных улицах Москвы. В частности, на Арбате, Новом Арбате, Большой Дмитровке, Большой Никитской, Кузнецком Мосту, Маросейке, Мясницкой, Никольской, Покровке и других.

После карантина, введенного из‑за эпидемии новой коронавирусной инфекции, не открылось 112 заведений. Большая часть из них пришлась на кафе и рестораны (62), далее следуют непродовольственные (36) и продовольственные (14) магазины.

В «2ГИС» отмечают, что после частичного снятия карантина на центральных улицах открылись 36 новых заведений.

За первую неделю после снятия ограничений на работу, с 1 по 7 июня, число посетителей московских торговых центров снизилось на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года.