«Московские хроники»: Thrill Pill выпустил новый альбом

Незадолго до выхода «Московских хроник» Thrill Pill поссорился со своим лейблом Warner Music. 19 мая рэпер удалил с ютьюба клип на «Грустную песню», исполненную им совместно с Егором Кридом и Моргенштерном. Свой поступок он аргументировал тем, что «вся эта лейблская ***** [фигня] чисто **** [обман], чтоб «большие дядьки зарабатывали миллионы на твоей музыке, а ты сидел посасывал». Позже Thrill Pill обвинил лейбл в том, что ему недоплатили. «Афиша Daily» разбиралась в сути конфликта.