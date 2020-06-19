Умер актер Иэн Холм. Он играл во «Властелине Колец», «Хоббите» и «Чужом»

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщил The Guardian. По словам агента актера, он ушел из жизни в одной из лондонских больниц в окружении семьи.

Иэн Холм известен по роли Бильбо Бэггинса в фильмах «Властелин Колец» и «Хоббит». Кроме того, он обладатель Каннской пальмовой ветви за лучшую роль второго плана в «Огненных колесницах» Хью Хадсона.

Также Холм успешно играл в театре, в том числе в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира, и снялся во многих блокбастерах, среди которых — «Чужой», «Пятый элемент», «Послезавтра» и другие.

В последние годы актер страдал от болезни Паркинсона.