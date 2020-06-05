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Россия вышла на плато по коронавирусу, умер Михаил Кокшенов и другие новости дня

Илья Голубев
Вчера в 20:44

В России за прошедшие сутки выявили 8726 новых пациентов с COVID-19, с начала пандемии в стране зарегистрировали 449 834 случаев заражения коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Власти некоторых российских регионов отказались проводить парад Победы 24 июня. Мероприятие перенесут на другие даты из‑за пандемии коронавируса.

В жилом доме на юге Москвы в Чертаново произошел взрыв, погиб минимум один человек. Причины трагедии устанавливаются.

Владимир Потанин заявил, что последствия экологической катастрофы под Норильском ликвидируют за счет компании «Норникель». Всего на это потратят более 10 млрд рублей.

Актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, появлялся в комическом образе простака. Его самые известные роли — в картинах «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли» и других.

Кинокомпания «Пионер» выпустит в российский прокат новый документальный фильм про легендарного уличного художника Бэнкси. Премьера запланирована на август.

Президент США Дональд Трамп объявил, что стране необходимо снять почти все ограничительные меры, принятые для сдерживания пандемии коронавируса. «Мы открываем страну», — заявил Трамп.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество, используя вакцину от коронавируса. «Это почти невозможно отрицать, поскольку это очень глупо или странно», — считает он.

Вышли несколько релизов, возвращающих слушателей в прошлое: синти-поп-группа Erasure выпустила сингл «Hey Now (Think I Got a Feeling)» в духе классического нью-вейва из 1980-х, Алина Паш и T-Zhuk вдохнули новую жизнь в танцевальный хит нулевых «Amaga», а
Two Door Cinema Club выпустили коллекцию своих редких записей десятилетней давности.

Также пятница традиционно богата на новые альбомы: Сэм Истгейт, выступающий под псевдонимом LA Priest, опубликовал пластинку «GENE», нойз-рокеры No Age выпустили студийник «Goons Be Gone», экспериментальный фолк-музыкант Уилл Уэстерман — свой дебютный альбом «Your Hero Is Not Dead», а инди-рокеры Rolling Blackouts Coastal Fever отметились лонгплеем «Sideways to New Italy».

На «Афише» 6 июня в 18:00 стартует первый день онлайн-марафона «Эфир из Дома: Save the Scene», организованного клубом Powerhouse Moscow. В лайнапе — «ИльяМазо», Lucidvox, «Пасош», «Увула» Juncti и «Деревянные киты». Посмотреть выступления можно будет на «Афише» и в наших в соцсетях (ВК и ФБ).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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