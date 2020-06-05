Последствия аварии в Норильске ликвидируют за счет «Норникеля»

Владимир Путин проводит совещание по поводу ситуации в Норильске. Владимир Потанин заявил, что последствия аварии ликвидируют за счет «Норникеля», без привлечения бюджетных средств. Всего на это потратят более 10 млрд рублей.

«Если бы в Норильске своевременно поменяли резервуар для топлива, не было бы ни экологического, ни материального ущерба», — заявил Путин на слова Потанина. Президент поручил подготовить поправки в законодательство, чтобы в дальнейшем избежать подобных аварий.

Также о ситуации рассказал глава МЧС Евгений Зиничев: «ЧП в Норильске локализовано. Местность здесь труднодоступная. Предполагается завести сюда емкости для сбора нефтепродуктов. На месте создан оборудованный лагерь. Созданы воздушные коридоры, вертолетами будет завозиться все необходимое. Наша задача сейчас — собирать эти нефтепродукты. Собранное топливо пока останется в полевых хранилищах, как будет возможность, его вывезут».

Глава Росприроднадзора заявил, что сжигать собранное топливо не будут. Хотя до этого губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что единственный способ утилизации нефтепродуктов — их сжигание.

В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.