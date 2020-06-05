Послушайте новый сингл Алины Паш «Amaga»

«Создавая «Amaga» в далеком 2003 году как исключительно экспериментальный трек, я даже не мог представить, что он переживет столько лет и не потеряет своей актуальности. Прошлым летом во мне родилась идея перевоплотить его в кардинально новую версию, и я ни секунды не сомневался в том, кто из артистов органично бы вписался в эту историю», — признался T-Zhuk.

Украинская хип-хоп-исполнительница из Закарпатья Алина Паш выпустила трек «Amaga», записанный совместно с музыкантом T-Zhuk. Артисты назвали этот трек реинкарнацией одноименного хита нулевых, записанного T-Zhuk в 2003 году.

«Кто бы мог подумать, что мой первый рингтон однажды трансформируется в новую историю, написанную совместно с ее автором?» — рассказала Алина Паш.

Год назад «Афиша Daily» поговорила с Алиной Паш о ее родном крае, участии в «X-факторе» и эмансипации.