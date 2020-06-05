Некоторые российские регионы отказались проводить парад Победы 24 июня

Власти некоторых российских регионов отказались проводить парад Победы 24 июня. Мероприятие перенесут на другие даты из‑за пандемии коронавируса, обратило внимание издание TJ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что нынешняя санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет провести массовые мероприятия, поэтому парад Победы и марш «Бессмертного полка» перенесут, вероятно, на 3 сентября.

Такое же решение приняло руководство Белгородской области — ситуация там все еще недостаточно стабильна, чтобы снимать ограничительные меры. Возможная новая дата мероприятий, связанных с 75-летием окончания Великой Отечественной войны, — 12 июля.

В Орловской области перенести парад Победы и шествие «Бессмертного полка» планируют на 5 августа. Регион не подавал заявку на проведение мероприятий, так как, по словам губернатора Андрея Клычкова, «есть ограничения и большой риск заражения коронавирусом».

Ранее президент Владимир Путин перенес парад Победы с 9 мая на 24 июня, а шествие Бессмертного полка — на 26 июня. День парада объявлен нерабочим.

В России за последние сутки выявили 8726 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране уже 449 834 случая заражения коронавирусом.