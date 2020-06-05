Власти США собираются полностью снять карантин в стране

Президент США Дональд Трамп объявил на пресс-конференции в Белом доме, что стране необходимо снять почти все ограничительные меры, принятые для сдерживания пандемии коронавируса.

«Мы открываем страну», — заявил Трамп. Он считает, что пришло время вернуть людей на работы, в школы и университеты, однако пожилым и людям со слабым иммунитетом будет уделено особое внимание. По его мнению, число зараженных коронавирусом и смертей от COVID-19 — победа для США, так как их могло быть больше. Также Трамп осудил губернаторов штатов, отказывающихся снимать карантин.

В настоящий момент, по данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлено более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 108 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Это в три раза больше, чем в Бразилии, которая находится на втором месте в этом антирейтинге (614 тыс.), и в четыре раза больше, чем в России (449 тыс.). Всего в мире зарегистрировано уже более 6,6 млн случаев заражения коронавирусом.