В России покажут новый фильм про Бэнкси

«Документальный фильм о самом знаменитом уличном художнике в мире. Его политическое искусство, провокации и дерзкое вторжение оскорбляли истеблишмент и создавали новое революционное движение, в то время как его личность оставалась покрытой тайной», — говорится в описании под трейлером на ютьюбе.

Последняя на сегодняшний день известная работа Бэнкси была передана больнице в Саутгемптоне в начале мая. Таким образом художник решил поддержать медработников, которые борются с пандемией коронавируса. Работу он назвал «Game Changer», что можно перевести как «Меняющий правила игры» (буквально) или, если точнее, «Переломный момент». Бэнкси оставил записку: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, картина, несмотря на то что она черно-белая, немного озарит это место».

На картине изображен мальчик, который играет с фигуркой медсестры в защитной маске. Ее рука вытянута, как у Супермена, а за спиной развивается супергеройский плащ. Рядом с ребенком, в корзине для бумаг, лежат игрушечные Человек-паук и Бэтмен. Осенью ее выставят на аукцион, а деньги направят Национальной службе здравоохранения Великобритании.

В конце мая работу попытались украсть, но у злоумышленника ничего не получилось.