«GENE»: послушайте новый альбом LA Priest

Британец Сэм Истгейт, выступающий под псевдонимом LA Priest, опубликовал новый альбом «GENE». Это вторая сольная пластинка музыканта и первая с 2015-го, когда вышел его дебютник «Inji».
«GENE» уже можно послушать в Apple Miusic, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».
«Афиша Daily» называла «GENE» одним из самых ожидаемых альбомов лета. По мнению нашего музыкального редактора, на пластинке LA Priest начал уходить в сторону фолка, однако не растерял узнаваемго электронного звука.
Истгейт начинал карьеру как фронтмен и гитарист английской группы Late of the Pier, совмещавшей методы арт-рока с современной электроникой. Коллектив выпустил лишь один лонгплей («Fantasy Black Channel» в 2008 году), а после 2010-го Истгейт запустил сольный проект.