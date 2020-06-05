«GENE»: послушайте новый альбом LA Priest

Британец Сэм Истгейт, выступающий под псевдонимом LA Priest, опубликовал новый альбом «GENE». Это вторая сольная пластинка музыканта и первая с 2015-го, когда вышел его дебютник «Inji».

«GENE» уже можно послушать в Apple Miusic, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».