Умер актер Михаил Кокшенов

Актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его знакомая поэтесса Любовь Воропаева.

В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт. В марте 2019-го СМИ писали, что состояние актера резко ухудшилось из‑за низкого давления, однако сам он это опровергал.

За свою карьеру Михаил Кокшенов снялся в более 100 фильмах, где, как правило, появлялся в комическом амплуа простака. Его самые известные роли в картинах «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли». Кокшенов также снимался в сериалах и детском шоу «Ералаш».