Нойз-рокеры No Age выпустили альбом «Goons Be Gone»

Американские нойз-рокеры No Age выпустили свой пятый студийный альбом «Goons Be Gone», в который вошли 11 новых треков.

«Идеально сбалансированный сет в диапазоне от классического панк-рока до инди с вечно развивающимися приемчиками — возможно, это самое прямолинейное высказывание No Age за всю их историю», — пишет о пластинке выпустивший ее лейбл Drag City.