Two Door Cinema Club выпустили коллекцию своих редких и неизданных ранее записей

Ирландская инди-рок-группа Two Door Cinema Club выпустила коллекцию своих редких и неизданных ранее треков. Ее назвали «Lost Songs (Found)».

Много информации о релизе музыканты не представили, но очевидно, что некоторые треки — оригинальные и альтернативные версии нескольких композиций с их дебютного альбома «Tourist History», а «Tiptoes», «Not in This Town» и «Too Much Coffee» группа вообще сыграла по одному разу на своих ранних живых выступлениях.