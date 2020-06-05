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В России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:45

В России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Смоленской областях и Красноярском крае.

За сутки, по официальным данным, умерли 144 пациента с COVID-19 (за все время — 5528), выздоровели 8057 человек (за все время — более 212 тыс.). Всего в стране зарегистрировано 449 834 случая коронавируса.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по его мнению, жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год, а носить маски, возможно, придется до осени. Он также рассказал, что после снятия ограничений будут уничтожены все данные из приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков.

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