В России за сутки выявили 8726 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Смоленской областях и Красноярском крае.