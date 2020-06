Erasure анонсировали альбом «Neon» и выпустили первый сингл с него

Синти-поп-группа Erasure выпустила сингл «Hey Now (Think I Got a Feeling)» в духе классического нью-вейва из 1980-х. Трек попадет в грядущий альбом Erasure «Neon», который выйдет 21 августа.

«Эта работа о возвращении моей любви — и, надеюсь, нашей любви — к великой поп-музыке. Я хочу, чтобы дети послушали эти песни! Я хочу перезарядить то чувство, когда поп-музыка была в каждом из нас», — рассказал о пластинке участник дуэта Энди Белл.