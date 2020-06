Westerman выпустил дебютный альбом «Your Hero Is Not Dead»

28-летний музыкант из Лондона Уилл Уэстерман, выступающий под своей фамилией, выпустил дебютный альбом «Your Hero Is Not Dead». Пластинку c 12 треками альт-попа и экспериментального фолка на борту можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

Критики положительно встретили дебютный лонгплей Westerman. Clash назвал его «потусторонним» и «невероятно впечатляющим», поставив 8 баллов из 10, NME оценил пластинку в 4 звезды из 5, отметив сложность звучания и психологическую глубину текстов. На сайте Metacritic у «Your Hero Is Not Dead» рейтинг 82% с четырьмя положительными рецензиями.