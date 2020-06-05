ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий. Об этом на брифинге в Женеве сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, пишет РИА «Новости».

«Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», — заявила она, отметив, что одна из основных мер — социальное дистанцирование.

Отвечая на вопрос, сможет ли Москва снять ограничения для парада Победы 24 июня, Харрис сказала, что ВОЗ не запрещает проводить массовые мероприятия, но нужно оценить риски и принять меры, которые предотвратят распространение вируса.

Плато — это период распространения болезни, когда количество новых случаев заражения перестает расти. Обычно после него наступает спад заболевания, но не всегда. В ВОЗ, в частности, предупредили, что снижение заболеваемости коронавирусом происходит не по естественным причинам, а из‑за карантинных мер. Если их ослабить или отменить, может произойти новый пик.

Недавно аналитики Сбербанка подсчитали, что если россияне полностью пренебрегут мерами безопасности, то уже 5 июля будет преодолен прошлый максимум по количеству инфицированных в сутки. А к 12 июля в стране будут ежедневно регистрировать уже более 13 тыс. новых пациентов. В последние три недели в России число новых выявленных случаев COVID-19 находится в пределах 8–10 тыс.