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Wikipedia Билл Гейтс ответил на обвинения в желании чипировать человечество
Билл Гейтс ответил на обвинения в желании чипировать человечество 10:08
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Билл Гейтс ответил на обвинения в желании чипировать человечество

Семён Гудошников
Сегодня в 10:08

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество, используя вакцину от коронавируса. Об этом пишет Business Insider.

В ходе общения с журналистами бывший глава Microsoft заявил, что «никогда не был вовлечен ни в какие вещи, связанные с микрочипами». «Это почти невозможно отрицать, поскольку это очень глупо или странно», — добавил он.

Гейтс также выразил опасение, что подобные конспирологические теории могут помешать распространению вакцины и выработке группового иммунитета. По его мнению, после разработки вакцины ее нужно в первую очередь отправить в страны, где плохо развита система здравоохранения и нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

«Мир должен работать сообща, чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину, нужно будет увеличить масштабы производства так, чтобы ее смогли получить люди, которые нуждаются в ней больше всего, а не те, кто может заплатить больше», — сказал он.

4 июня фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что в течение пяти лет направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить беднейшие страны жизненно важными вакцинами. Еще 100 миллионов долларов будут направлены на распространение вакцины от коронавируса, когда она появится.

Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс собирается чипировать человечество, стала популярна во время пандемии COVID-19. По результатам опроса Yahoo News и YouGov, в нее верят 28% американцев. Причем доля сторонников этой гипотезы выше среди республиканцев (44%) и зрителей Fox News (50%). В России о планах Гейтса чипировать людей рассказывал в своей программе «БесогонТВ» Никита Михалков. Программу сняли с эфира, а Михалкову пришлось снимать следующий выпуск только для ютьюба.

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