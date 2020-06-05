Rolling Blackouts Coastal Fever вернулись с новой пластинкой «Sideways to New Italy»

Австралийские инди-рокеры Rolling Blackouts Coastal Fever опубликовали новый альбом «Sideways to New Italy». Это вторая студийная пластинка коллектива после «Hope Downs» 2018 года.
Релиз уже можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и в «ВКонтакте».
NME охарактеризовал пластинку как «солнечное инди», которое намекает на «внутреннюю меланхолию», и поставил ей 4 звезды из 5. На сайте Metacritic рейтинг альбома — 86%, все шесть рецензий на него положительные.
Rolling Blackouts Coastal Fever образованы в австралийском Мельбурне в 2013 году. С тех пор музыканты успели выпустить два студийных альбома, пару EP и с десяток синглов. В 2018 году группа выступила на одном из крупнейших музыкальных фестивалей — Coachella.