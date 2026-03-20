Умер актер Чак Норрис

Умер актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Ему было 86 лет. Информацию подтвердила семья артиста в соцсетях.
Вчера сообщалось о госпитализации артиста на Гавайях. Детали не разглашались. СМИ писали, что актер пребывал в хорошем настроении.
Родственники Норриса написали, что он ушел из жизни тем же утром, когда попал в больницу. «Мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, но знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой. Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи», — написала семья актера.
10 марта артист отметил свой 86-й день рождения. По этому случаю он опубликовал в соцсетях видео, на котором занимается борьбой с тренером. «Я не старею, я выхожу на новый уровень», — заявил Норрис в ролике.
Норрис родился в 1940 году в штате Оклахома. С 1958 по 1962 год служил в ВВС США. Актер получил широкую известность благодаря ролям в боевиках 1980-х и 1990-х годов, включая фильмы и сериалы «Путь дракона», «Отряд „Дельта“», «Без вести пропавшие», «Крутой Уокер». В 2012 году появился в картине «Неудержимые-2».
Артист был обладателем черного пояса по дзюдо, бразильскому джиу-джитсу, каратэ, тхэквондо, тансудо и чункукдо. Норрис был женат дважды и воспитал пятерых детей.