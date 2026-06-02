В НАСА заявили об отсутствии свидетельств инопланетян

Фото: Universal History Archive/Getty Images

У НАСА нет каких-либо задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших инопланетянах. Об этом сказал директор космического агентства Джаред Айзекман на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне.

На вопрос, контактировало ли человечество с внеземной жизнью и какие данные правительство США планирует опубликовать по НЛО, Айзекман ответил: «Президент [США Дональд Трамп] продвигает эту инициативу во всем правительстве: [он говорит] соберите ваши файлы, все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян» (цитата по ТАСС).

При этом глава НАСА отметил, что ведомство располагает файлами по UAP (неопознанным аномальным явлениям) и публикует их.

В феврале Дональд Трамп поручил министру обороны и другим профильным ведомствам выявить и рассекретить государственные материалы, связанные с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами. Свое распоряжение Трамп объяснил огромным интересом общества к этим «крайне сложным, но исключительно важным вопросам».

Еще в 2023 году Министерство обороны США запустило сайт с рассекреченной информацией о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Он постепенно пополняется новыми снимками и видео.

