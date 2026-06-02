В Москве пройдет первый фестиваль Института музыкальных инициатив

С 10 по 12 сентября в Москве пройдет «ИМИ.Фестиваль». Более 50 независимых музыкантов со всей страны выступят в клубах и культурных пространствах столицы. Заявки на участие принимаются до 28 июня.
В пространстве Bounce также состоится конференция для представителей лейблов, стримингов, фестивалей и концертного бизнеса. Они обсудят, как зарабатывать музыкантам и концертным площадкам, как не зависеть от алгоритмов и случайного вирального успеха, а также какие правила музыкального рынка больше не работают и что приходит им на смену.
«Хедлайнеры не появляются сами по себе — ими становятся. Для этого музыкантам нужны сцены, аудитория и возможность быть замеченными. „ИМИ.Фестиваль“ мы создаем как место, где можно увидеть будущих героев независимой российской сцены раньше остальных. <…> Нам особенно важно поддержать артистов из регионов, которым часто сложнее попасть в поле зрения профи из-за географии. Мы хотим, чтобы фестиваль помог индустрии открыть новые имена, а музыкантам — найти новые возможности для роста», — говорит куратор фестиваля Артем Атанесян.
На событие можно попасть по двум типам билетов — полному билету на конференцию и шоукейс-программу или только на музыкальную программу. Позже в продажу поступят билеты на отдельные дни.