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Роберт Паттинсон — единственный, кто попросил у Нолана сценарий «Одиссеи» до согласия на роль

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Только один актер попросил Кристофера Нолана показать ему сценарий «Одиссеи», прежде чем присоединиться к проекту, — это был Роберт Паттинсон. Об этом он рассказал в интервью GQ.

Нолан позвонил Паттинсону и пригласил в проект. Актер вспоминает: «Я ответил: „Да, не терпится прочитать сценарий“. А он сказал: „Ты хочешь его прочитать? Все остальные просто согласились“».

Паттинсон исполнит роль Антиноя — одного из ключевых антагонистов поэмы Гомера. Пока Одиссей скитался по миру, тот добивался руки его жены Пенелопы и строил заговор, чтобы убить сына царя Телемаха.

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Помимо Паттинсона, в фильме играют Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).

Съемки «Одиссеи» длились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — делился впечатлениями Нолан.

Предыдущей работой Нолана был «Оппенгеймер». Фильм собрал 958,8 млн долларов в мировом прокате, получил 13 номинаций на «Оскар» и выиграл семь наград, включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.

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