«Сумерки» вновь выйдут на большие экраны в России

Сюжет первой части рассказывает о старшекласснице Белле Свон, которая переезжает в небольшой город Форкс и знакомится с загадочным одноклассником Эдвардом Калленом. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, и вскоре Белла узнает, что Эдвард — вампир.