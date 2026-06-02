Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его встретили караваем и песней «Матушка»
Вход в Кельнский собор сделают платным
В Москве пройдет первый фестиваль Института музыкальных инициатив
Владимир Путин предложил создать факультеты русского языка и литературы
Половина россиян не почувствовала ухода иностранных сервисов, треть ощутила нехватку
Фильм «Ветер в голове» победил на фестивале молодого кино «Новое движение»
В «Миньонах и монстрах» будет 15-минутная сцена полностью на языке миньонов
В Москве пройдет фестиваль искусств «Русский КоТ»
С российских фехтовальщиков снимут ограничения. Они смогут выступать под флагом и с гимном
Уиллем Дефо произносит пламенную речь в отрывке фильма «День рождения»
Главред «Афиши Daily» обсудит на ПМЭФ важность доверия и личного бренда в рекламе
В Москве откроется выставка Зенона Комиссаренко — забытого ученика Малевича
«Сумерки» вновь выйдут на большие экраны в России
В НАСА заявили об отсутствии свидетельств инопланетян
Вышел тизер-трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской
94% россиян замечают признаки использования ИИ в работе коллег
Серена Уильямс возобновит карьеру после почти четырехлетнего перерыва
Джесси Племонс возродил группу Crucifictorious из «Огней ночной пятницы»
Режиссер «Закулисья» намекнул на продолжение хоррора
Сидни Суини основала продюсерскую компанию
«Чебурашка-3» выйдет 1 января 2027 года. Первый тизер — уже в сети
Лиам Галлахер стал послом музыкальной благотворительной организации в Манчестере
Сын Клинта Иствуда намекнул на завершение карьеры режиссера
Организаторы Пикника Афиши-2026 составили полный гид по фестивалю
«Рамблер» запустил ИИ-проект к 90-летию «Союзмультфильма»
Анна Кендрик срежиссирует экранизацию романа «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Зои Кравиц сыграет главную роль в фильме автора «Моей старой задницы»
Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера

Расследование ограбления Лувра привело французскую полицию в Бельгию

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Mika Baumeister/Unsplash

Ограбление Лувра, произошедшее 19 октября 2025 года, может быть связано с Бельгией. Несколько недель назад Франция и Бельгия выпустили совместное постановление о проведении европейского расследования, пишет Le Parisien.

Инициатором выступила бельгийская полиция. Она расследовала деятельность группы, подозреваемой в кражах грузов, и обнаружила в телефонах предполагаемых преступников из Восточной Европы фотографии Галереи Аполлона — именно оттуда украли драгоценности. Снимки передали французским коллегам. Сейчас французская полиция уже работает в Бельгии.

В октябре 2025 года преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Мужчины проникли в музей, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж. По информации СМИ, автовышка и скутеры, которые использовали воры, в тот день прибыли из одного и того же квартала в коммуне Обервилье, северном пригороде Парижа.

Недавно стало известно, что об ограблении Лувра выйдет фильм. Режиссером выступит Ромен Гаврас. Картина будет основана на книге-расследовании «Руки прочь от Лувра» («Main basse sur le Louvre») Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрана. Обещают «захватывающее и ультраконфиденциальное», основанное на «секретных документах» погружение в историю ограбления, произошедшего в прошлом году.

Расскажите друзьям