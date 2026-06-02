Расследование ограбления Лувра привело французскую полицию в Бельгию

Ограбление Лувра, произошедшее 19 октября 2025 года, может быть связано с Бельгией. Несколько недель назад Франция и Бельгия выпустили совместное постановление о проведении европейского расследования, пишет Le Parisien.
Инициатором выступила бельгийская полиция. Она расследовала деятельность группы, подозреваемой в кражах грузов, и обнаружила в телефонах предполагаемых преступников из Восточной Европы фотографии Галереи Аполлона — именно оттуда украли драгоценности. Снимки передали французским коллегам. Сейчас французская полиция уже работает в Бельгии.
В октябре 2025 года преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Мужчины проникли в музей, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж. По информации СМИ, автовышка и скутеры, которые использовали воры, в тот день прибыли из одного и того же квартала в коммуне Обервилье, северном пригороде Парижа.
Недавно стало известно, что об ограблении Лувра выйдет фильм. Режиссером выступит Ромен Гаврас. Картина будет основана на книге-расследовании «Руки прочь от Лувра» («Main basse sur le Louvre») Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрана. Обещают «захватывающее и ультраконфиденциальное», основанное на «секретных документах» погружение в историю ограбления, произошедшего в прошлом году.