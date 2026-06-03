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Wildberries выпустит собственный мессенджер

Афиша Daily
Фото: wildberries_shop/VK

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Об этом ТАСС рассказала основательница маркетплейса, глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

Сейчас его запустили в тестовом режиме для сотрудников маркетплейса. «Он в первую очередь появился как решение наших внутренних проблем для общения нашей команды. Сейчас он в пилоте. У наших коллег, которые его разрабатывают, большие планы. Конечно, они хотят сделать продукт, который они смогут вывести на рынок. Посмотрим, получится или нет», — рассказала Ким.

По словам предпринимательницы, компания задумывалась о создании собственного мессенджера после объединения с Russ. «На самом деле это логичная, с одной стороны, история, поскольку у нас крупнейший в стране оператор наружной рекламы. <…> Конечно, если мы будем заходить сюда, нужно придумать что‑то новенькое, что‑то необычное», — объяснила она.

В РВБ рассматривают вывод мессенджера на зарубежные рынки после его доработки. Сейчас, например, в нем еще нельзя создавать групповые чаты.

Недавно стало известно, что южнокорейский мессенджер KakaoTalk хочет зарегистрировать бренд в России. Заявку уже подали в Роспатент.

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